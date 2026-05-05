Conte musical et flûtes traversières à Vendôme, Salle du temple, Vendôme
Conte musical et flûtes traversières à Vendôme, Salle du temple, Vendôme mercredi 3 juin 2026.
Conte musical et flûtes traversières à Vendôme Mercredi 3 juin, 00h00 Salle du temple Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T00:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:59:00+02:00
Venez écouter ces jeunes talents ! Conte musical et flûtes traversières à Vendôme. Avec les élèves de l’École de Musique de la CATV.
Salle du temple Rue Jacqueline Auriol, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]
Venez écouter ces jeunes talents ! Conte musical et flûtes traversières à Vendôme. Avec les élèves de l’École de Musique de la CATV. Concert
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