Conte musical et flûtes traversières à Vendôme, Salle du temple, Vendôme

Conte musical et flûtes traversières à Vendôme Mercredi 3 juin, 00h00 Salle du temple Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T00:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:59:00+02:00

Venez écouter ces jeunes talents ! Conte musical et flûtes traversières à Vendôme. Avec les élèves de l’École de Musique de la CATV.

Salle du temple Rue Jacqueline Auriol, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]

Venez écouter ces jeunes talents ! Conte musical et flûtes traversières à Vendôme. Avec les élèves de l’École de Musique de la CATV. Concert