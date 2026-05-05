Fête du jeu à Vendôme, Parc Ronsard devant la médiathèque, Vendôme

Fête du jeu à Vendôme Samedi 30 mai, 00h00 Parc Ronsard devant la médiathèque Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Moment festif autour du jeu ! Fête du jeu à Vendôme. Explorez, jouez, partagez : une multitude de jeux vous attend en plein air ! Réservation conseillée. Public ado/adulte.

Parc Ronsard devant la médiathèque Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 43 66 »}]

Moment festif autour du jeu ! Fête du jeu à Vendôme. Explorez, jouez, partagez : une multitude de jeux vous attend en plein air ! Réservation conseillée. Public ado/adulte.