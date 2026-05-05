Fête du jeu à Vendôme, Parc Ronsard devant la médiathèque, Vendôme
Fête du jeu à Vendôme, Parc Ronsard devant la médiathèque, Vendôme samedi 30 mai 2026.
Fête du jeu à Vendôme Samedi 30 mai, 00h00 Parc Ronsard devant la médiathèque Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Moment festif autour du jeu ! Fête du jeu à Vendôme. Explorez, jouez, partagez : une multitude de jeux vous attend en plein air ! Réservation conseillée. Public ado/adulte.
Parc Ronsard devant la médiathèque Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 43 66 »}]
Moment festif autour du jeu ! Fête du jeu à Vendôme. Explorez, jouez, partagez : une multitude de jeux vous attend en plein air ! Réservation conseillée. Public ado/adulte.
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