Ciclic Animation – L’Ecole du regard : Road Trip à Vendôme, Ciclic Animation3 Allee le Yorktown, Vendôme
Ciclic Animation – L’Ecole du regard : Road Trip à Vendôme, Ciclic Animation3 Allee le Yorktown, Vendôme jeudi 28 mai 2026.
Ciclic Animation – L’Ecole du regard : Road Trip à Vendôme Jeudi 28 mai, 00h00 Ciclic Animation3 Allee le Yorktown Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T00:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00
Présentée comme un atelier participatif, l’École du regard invite le public à découvrir une sélection de courts métrages originaux sur un thème donné. Ciclic Animation – L’Ecole du regard : Road Trip à Vendôme. Une fois la projection terminée, les participants se divisent en petits groupes pour en discuter. Chaque groupe est animé par un.e professionnel.le du cinéma ou de l’animation. À l’issue des échanges, les membres du public votent pour leur film préféré. Le film qui remporte le plus de suffrages est intégré à la programmation du trimestre suivant. A partir de 12 ans. Sur réservation.
Ciclic Animation3 Allee le Yorktown 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Présentée comme un atelier participatif, l’École du regard invite le public à découvrir une sélection de courts métrages originaux sur un thème donné. Ciclic Animation – L’Ecole du regard : Road Trip Cinéma
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