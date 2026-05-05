Concours de légo à Vendôme, Loup perché, Vendôme

Concours de légo à Vendôme Samedi 30 mai, 00h00 Loup perché Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

A vous de jouer ! Concours de légo à Vendôme. A l’occasion de la fête du jeu, venez assembler votre plus belle oeuvre par équipe de 4 personnes en 1h maximum à partir d’une pile d’une dizaine de kilos de légo en vrac.

Loup perché 55 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 45 83 »}]

A vous de jouer ! Concours de légo à Vendôme. A l’occasion de la fête du jeu, venez assembler votre plus belle oeuvre par équipe de 4 personnes en 1h maximum à partir d’une pile d’une dizaine de kilos