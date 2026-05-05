B.A.L.A.D.E. au château de Fontainebleau, Départ : Pôle Multimodal – Gare SNCF (TER) 7-, Vendôme
B.A.L.A.D.E. au château de Fontainebleau, Départ : Pôle Multimodal – Gare SNCF (TER) 7-, Vendôme samedi 30 mai 2026.
B.A.L.A.D.E. au château de Fontainebleau Samedi 30 mai, 00h00 Départ : Pôle Multimodal – Gare SNCF (TER) 7- Loir-et-Cher
50,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
L’association B.A.LA.D.E. invite tous les amoureux de la nature et de l’histoire à participer à une excursion exceptionnelle au château de Fontainebleau. Avec plus de 1 500 pièces réparties au cœur de 130 hectares de parc et de jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial à avoir été habité sans interruption pendant sept siècles. La maison de famille des rois de France constitue un témoignage unique de l’histoire de France. Visite libre du château, découverte du parc et des jardins, randonnée dans le cadre exceptionnel du domaine. Le départ est prévu à 6 h précises depuis la gare SNCF (TER), boulevard de Trémault à Vendôme, avec un retour estimé vers 21h.
Départ : Pôle Multimodal – Gare SNCF (TER) 7- 9 Boulevard de Trémault à Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 82 14 14 »}]
L’association B.A.LA.D.E. invite tous les amoureux de la nature et de l’histoire à participer à une excursion exceptionnelle au château de Fontainebleau. Avec plus de 1 500 pièces réparties au cœur de Randonnées et sorties nature
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