Festival Académique de chant choral Schoralia, Vendôme, Vendôme

Festival Académique de chant choral Schoralia Jeudi 28 mai, 00h00 Vendôme Loir-et-Cher

10,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T00:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00

Festival Académique de chant choral Schoralia au Minotaure qui rassemblera les chorales du vendômois (primaires/collèges/lycée). Thème cette année : « Des lumières de Broadway au charme de Paris ». Festival Académique de chant choral Schoralia qui se déroulera au Minotaure le jeudi 28 mai et qui rassemblera les chorales du vendômois (primaires/collèges/lycée) : pour le concert de 19h : Collèges René Cassin de Beauce-la-Romaine et Robert Lasneau de Vendôme. Pour le concert de 21h : CM2 de l’école Anatole France de Vendôme, Collèges Pasteur de Morée et Jean Emond de Vendôme, lycéens de l’option facultative musique du lycée Ronsard. Thème cette année : « Des lumières de Broadway au charme de Paris ». Venez vivre la magie des comédies musicales !

Vendôme 47 Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Festival Académique de chant choral Schoralia au Minotaure qui rassemblera les chorales du vendômois (primaires/collèges/lycée). Thème cette année : « Des lumières de Broadway au charme de Paris ». Fest Concert