Forum des Curieux à Vendôme, Loup perché, Vendôme
Forum des Curieux à Vendôme, Loup perché, Vendôme jeudi 28 mai 2026.
Forum des Curieux à Vendôme Jeudi 28 mai, 00h00 Loup perché Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T00:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:59:00+02:00
3 personnes passionnées par leur sujet viennent partager leur connaissance et échanger. Forum des Curieux à Vendôme. Chaque intervenant.e présente son sujet pendant 15 min, puis une table de discussion est formée pour que le public puisse approfondir le sujet qu’il souhaite avec l’intervenant.e. Les sujets présentés seront : L’intelligence artificielle par Julien, Créer son terrarium par Valérie, La faute de l’orthographe par Sophie.
Loup perché 55 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 45 83 »}]
3 personnes passionnées par leur sujet viennent partager leur connaissance et échanger. Forum des Curieux à Vendôme. Chaque intervenant.e présente son sujet pendant 15 min, puis une table de discussio
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