Découverte d’un jardin, trésor de la Belle Epoque en centre ville de Vendôme, Jardin des Tamaris, Vendôme

Découverte d’un jardin, trésor de la Belle Epoque en centre ville de Vendôme Samedi 6 juin, 11h00, 14h00, 16h00 Jardin des Tamaris Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Rendez-vous directement sur le jardin en empruntant l’impasse de L’Islette à l’horaire de rendez-vous.

Jardin des Tamaris impasse de l’Islette 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 64 09 18 09 https://linktr.ee/jardin.des.tamaris https://linktr.ee/jardin.des.tamaris [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 09 18 09 »}] Niché au cœur de Vendôme, en bord de Loir, le Jardin des Tamaris est un lieu aussi surprenant que poétique. Créé en 1903 par un pharmacien passionné d’exotisme, il témoigne du goût de la Belle Époque pour l’ailleurs et l’imaginaire.

On y découvre d’étonnantes pagodes d’inspiration orientaliste, ornée de dragons, de vitraux et d’un plafond en terre cuite unique, ainsi qu’un bassin en rocaille et faux bois, véritable chef-d’œuvre d’artisanat. Longtemps oublié, cet ensemble patrimonial rare renaît aujourd’hui grâce à un ambitieux projet de restauration.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez explorer ce lieu chargé d’histoire, comprendre les savoir-faire qui lui redonnent vie et vous laisser surprendre par l’atmosphère singulière de ce « trésor caché ». Entre patrimoine, nature et rêve d’Orient, le jardin des Tamaris vous ouvre ses portes pour une parenthèse hors du temps. Emprunter l’impasse de l’Islette qui se situe juste à côté du parking de la liberté (grand parking à côté des déversoirs).

Le jardin se situe tout au bout de cette petite allée magique.

Rendez-vous aux jardins

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