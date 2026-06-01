Ciel gris, âmes aigries, corps maigris, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
Ciel gris, âmes aigries, corps maigris, Ateliers Frappaz, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Ciel gris, âmes aigries, corps maigris Samedi 20 juin, 15h00 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:45:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:45:00+02:00
Une performance artistique sensible, explorant la dépression comme expérience corporelle, mentale et sociale. Ange Kayifa interroge la difficulté de nommer le grand chagrin, de le reconnaître, de l’assumer publiquement, et pose la question : qui a le droit d’être vulnérable ?
À partir de 14 ans
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Une performance artistique sensible, explorant la dépression comme expérience corporelle, mentale et sociale.
© Maurine Tric
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