Ciel, mon diamant !, Théâtre la Pergola, Bordeaux

Ciel, mon diamant ! 12 – 14 juin Théâtre la Pergola Gironde

Tarif unique: 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Un diamant, des voleurs, des quiproquos : une comédie de boulevard explosive où tout déraille à grande vitesse ! Sans temps mort, rires garantis.

Ciel, mon diamant ! – Une comédie déjantée pleine de rebondissements

Dans un élégant appartement bourgeois du début du XXe siècle, un événement exceptionnel se prépare : l’exposition d’un diamant d’une valeur inestimable… Une idée brillante ? Peut-être pas.

Car très vite, invités, domestiques, assureurs… et une foule de personnages hauts en couleur se pressent autour du précieux bijou. Mais parmi eux se cachent aussi des voleurs prêts à tout pour s’en emparer ! Déguisements improbables, mensonges, quiproquos et stratégies absurdes s’enchaînent dans une mécanique infernale digne des plus grandes comédies de boulevard.

Entre manipulations, coups de théâtre et situations totalement imprévisibles, chacun joue sa partition… mais personne ne maîtrise vraiment le jeu !

Qui réussira à mettre la main sur le diamant ?

Et surtout… qui manipule vraiment qui ?

Une pièce rythmée, drôle et pleine d’énergie, où les entrées et sorties s’enchaînent à toute vitesse, dans un tourbillon de situations aussi absurdes qu’hilarantes, inspiré du théâtre de type Feydeau.

Un moment de pur divertissement à ne pas manquer !

Ecrit par Eric Beauvillain

Mise en scène : Maxence Geley

Théâtre la Pergola rue Fernand Cazeres Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-leitmotiv/evenements/ciel-mon-diamant?_gl=1%2a1s4xliv%2a_gcl_aw%2aR0NMLjE3NzYwODExNjguQ2owS0NRandxUExPQmhDaUFSSXNBS1JNUFpvbzB2bU5rTW1aLURfcXFIWWtaNEJST1dnckwybDFkYjBfTVUwQnFNcURPQkRBSXJPbnhxZ2FBcnJwRUFMd193Y0I.%2a_gcl_au%2aMTE5MjA1MjA5My4xNzc1NjI2Nzg5LjEzOTgwODQ0MzAuMTc3NjA4Mjg2MC4xNzc2MTYxMDcz »}]

Un diamant, des voleurs, des quiproquos : une comédie de boulevard explosive où tout déraille à grande vitesse ! Sans temps mort, rires garantis.

Fanny Huré