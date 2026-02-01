Cimetière de Loudun lieu de mémoire et d’histoire Loudun
rue du stade Loudun Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Une façon originale de découvrir des personnalités connues ou méconnues qui ont marqué l’histoire de Loudun . en cette période de la Toussaint, venez découvrir des tombes remarquables ou mieux connaitre les personnalités loudunaises. Les cimetières ou les lieux d’inhumation ne sont pas des endroits comme les autres.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue du Stade. .
