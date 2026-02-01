Cimetière de Loudun lieu de mémoire et d’histoire

rue du stade Loudun Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Une façon originale de découvrir des personnalités connues ou méconnues qui ont marqué l’histoire de Loudun . en cette période de la Toussaint, venez découvrir des tombes remarquables ou mieux connaitre les personnalités loudunaises. Les cimetières ou les lieux d’inhumation ne sont pas des endroits comme les autres.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue du Stade. .

rue du stade Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cimetière de Loudun lieu de mémoire et d’histoire

L’événement Cimetière de Loudun lieu de mémoire et d’histoire Loudun a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais