Cimetière de Louyat Visite Guidée Limoges
mardi 20 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Cimetière de Louyat Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Porté à l’écran par Patrice Chéreau, le vaste cimetière de Louyat recèle une belle originalité l’usage de la porcelaine pour les objets funéraires. Ce matériau raffiné garde l’empreinte de la vie éphémère. Une promenade sensible et insolite.
– Visite guidée d’1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES le règlement de la réservation
Attention, il s’agit d’un milieu minéral, pensez à prendre de quoi vous protéger du soleil et des chaleurs (casquette, chapeau, parapluie, brumisateur, …) .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Cimetière de Louyat Visite Guidée
L’événement Cimetière de Louyat Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole
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