Cimetière Saint-Pierre, Cimetière Saint-Pierre, Marseille

Informations pratiques

Cimetière Saint-Pierre 19 et 20 septembre Cimetière Saint-Pierre Bouches-du-Rhône

RDV : Devant l’entrée principale du cimetière Saint-Pierre

T1 : Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée à la découverte des tombes les plus spectaculaires, émouvantes…

Cimetière Saint-Pierre 380 Rue Saint-Pierre 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Visite guidée à la découverte des tombes les plus spectaculaires, émouvantes…

©melOTLCM