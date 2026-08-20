Cimetière Saint-Pierre, Cimetière Saint-Pierre, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière Saint-Pierre · Marseille
Informations pratiques
Cimetière Saint-Pierre 19 et 20 septembre Cimetière Saint-Pierre Bouches-du-Rhône
RDV : Devant l’entrée principale du cimetière Saint-Pierre
T1 : Saint-Pierre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée à la découverte des tombes les plus spectaculaires, émouvantes…
Cimetière Saint-Pierre 380 Rue Saint-Pierre 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Visite guidée à la découverte des tombes les plus spectaculaires, émouvantes…
©melOTLCM
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