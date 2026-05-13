CINÉ ACTIVITÉS >>> L’ÎLE DE BLACK MOR, La Comète, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

CINÉ ACTIVITÉS >>> L’ÎLE DE BLACK MOR Samedi 26 septembre, 14h00 La Comète Marne

Tarif réduit : 5,50€ / -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:34:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:34:00+02:00

De Jean-François Laguionie | 2004 | France | 1h25 | VF | Animation

En 1803, dans la sombre Cornouaille, Kid, un gamin de quinze ans s’échappe de la corderie où il vit comme un bagnard. Il ne sait pas son nom, mais il a en main la carte d’une île qui provient du livre de Black Mor, le fameux pirate !… Lui aussi, il aura son bateau et son équipage, et il trouvera le repaire du pirate, à l’autre bout de l’Océan Atlantique ! Hélas, rien ne se passe comme dans le livre. Ses compagnons de misère n’ont aucune expérience, et il doit affronter bien des aventures. Mais pour Kid, tout a changé. Si ce voyage est une épreuve, il en relèvera le défi jusqu’au bout pour affronter ce père qui l’avait abandonné.

À l’abordage ! Dans le cadre du Village Pirates de Châlons Plage, embarquez en famille pour L’Île de Black Mór, le magnifique film d’aventure de Jean-François Laguionie.

CINÉ ACTIVITÉ LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 14H : Après la projection, les petits moussaillons pourront créer leur propre drapeau de pirate avant de rejoindre le village Pirates !

(Dans le cadre du Village Pirates par la Librairie du Mau)

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/628?showId=4081 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Séance suivi d’un atelier « Fabrique ton drapeau de pirate » et d’un goûter au bar de La Comète (dans le cadre du Village Pirate de la Librairie du Mau)