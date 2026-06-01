CINÉ-BAMBIN Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte
CINÉ-BAMBIN Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte dimanche 21 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
CINÉ-BAMBIN
Cinéma Grand Ecran 3 Place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21 11:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Portrait de famille
0h 42min
Animation, Famille
Réalisation Morteza Ahadi Sarkani, Mohammad Ali Soleymanzadeh, Mahin Javaherian
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Les Ciné-Bambins proposent une première expérience de cinéma pensée pour les tout-petits (3–6 ans).
Au programme une sélection de courts-métrages, d’une durée adaptée (30 à 50 minutes), projetés dans une salle aménagée avec lumière tamisée et son réduit, afin de permettre une découverte sereine et progressive de la salle de cinéma.
Avant la séance, un petit déjeuner est offert aux enfants par notre partenaire E.Leclerc Fontenay-le-Comte, afin d’accueillir les jeunes spectateurs dans une ambiance conviviale. .
Cinéma Grand Ecran 3 Place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 01 15
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Family Portrait
L’événement CINÉ-BAMBIN Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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