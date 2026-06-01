Fête de la musique -Au tri porteur Fontenay-le-Comte dimanche 21 juin 2026.

Fontenay-le-Comte

Fête de la musique -Au tri porteur

5, rue de Niort Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

La petite boucherie fête la musique sur le parking du tri porteur (sécurisé)

Deux DJ et deux groupes (rock and roll ) .

Buvette et grillades sur place. Entrée gratuite.

Petits et grands seront les bienvenus. .

5, rue de Niort Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

The small butcher shop is hosting a music festival in the Tri Porteur parking lot (secure)

L’événement Fête de la musique -Au tri porteur Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin