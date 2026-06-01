CINÉ-BAMBIN Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

CINÉ-BAMBIN

Cinéma Grand Ecran 3 Place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28 11:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Bonjour l’été

0h 44min

Animation, Famille

Réalisation Philipp Comarella, Simon Griesser, Tamerlan Bekmurzayev

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Les Ciné-Bambins proposent une première expérience de cinéma pensée pour les tout-petits (3–6 ans).

Au programme une sélection de courts-métrages, d’une durée adaptée (30 à 50 minutes), projetés dans une salle aménagée avec lumière tamisée et son réduit, afin de permettre une découverte sereine et progressive de la salle de cinéma.

Avant la séance, un petit déjeuner est offert aux enfants par notre partenaire E.Leclerc Fontenay-le-Comte, afin d’accueillir les jeunes spectateurs dans une ambiance conviviale. .

Cinéma Grand Ecran 3 Place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 01 15

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L’événement CINÉ-BAMBIN Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin