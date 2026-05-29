Gagnac-sur-Cère

Ciné Belle Etoile à Gagnac-sur-Cère En Fanfare

Parc du village Gagnac-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol

Synopsis Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l'amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin

Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

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Parc du village Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 77 69 58 53

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile à Gagnac-sur-Cère En Fanfare Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne