Ciné Belle Etoile à Gagnac-sur-Cère En Fanfare Gagnac-sur-Cère
Ciné Belle Etoile à Gagnac-sur-Cère En Fanfare Gagnac-sur-Cère vendredi 10 juillet 2026.
Gagnac-sur-Cère
Ciné Belle Etoile à Gagnac-sur-Cère En Fanfare
Parc du village Gagnac-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol
Synopsis Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l'amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin
Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…
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Parc du village Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 77 69 58 53
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile à Gagnac-sur-Cère En Fanfare Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne