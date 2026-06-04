Spectacle Les 80 ans de la Libération dans le Lot Gagnac-sur-Cère samedi 18 juillet 2026.

Gagnac-sur-Cère

Spectacle Les 80 ans de la Libération dans le Lot

Salle polyvalente Gagnac-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

1939-1945 en chansons d'époque, textes et images d'archives, pour témoigner des moments de liberté et de fraternité après des années de souffrances et de malheurs, dans le canton de Gagnac

1939-1945 en chansons d'époque, textes et images d'archives, pour témoigner des moments de liberté et de fraternité après des années de souffrances et de malheurs, dans le canton de Gagnac. Dans le cadre de l'inauguration du musée mémoriel du Lot (ville de Cahors)

Verre de l'amitié offert

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Salle polyvalente Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 16 42 81 21

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English :

1939-1945 in period songs, texts and archive images, to bear witness to moments of freedom and fraternity after years of suffering and misfortune, in the canton of Gagnac

L’événement Spectacle Les 80 ans de la Libération dans le Lot Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne