Strenquels

Ciné Belle Etoile Bergers

A côté de la salle des fêtes Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Sophie Deraspe. Sur un coup de tête et gonflé d’illusions, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence

Buvette et restauration sur place

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A côté de la salle des fêtes Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 16 12

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Bergers Strenquels a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne