Ciné Belle Etoile Bergers Strenquels
Ciné Belle Etoile Bergers Strenquels vendredi 7 août 2026.
Strenquels
Ciné Belle Etoile Bergers
A côté de la salle des fêtes Strenquels Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Sophie Deraspe. Sur un coup de tête et gonflé d’illusions, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence
Buvette et restauration sur place
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A côté de la salle des fêtes Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 16 12
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Bergers Strenquels a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne