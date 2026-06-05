Exposition art contemporain le souffle de la matière Galerie Louie Strenquels
Exposition art contemporain le souffle de la matière Galerie Louie Strenquels jeudi 23 juillet 2026.
Strenquels
Exposition art contemporain le souffle de la matière
Galerie Louie 1092 route de la Roquette Strenquels Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23
J-S
J-S. Somian, P. Konan, Y. M’baya et S. Oukpedjio explorent l’invisible. Une quête universelle sur l’âme et la condition humaine, où le geste de l’artiste transcende le réel pour révéler l’essence même du vivant
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Galerie Louie 1092 route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12
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English :
L’événement Exposition art contemporain le souffle de la matière Strenquels a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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