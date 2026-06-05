Exposition art contemporain le souffle de la matière Galerie Louie Strenquels

Strenquels

Exposition art contemporain le souffle de la matière

Galerie Louie 1092 route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

J-S

J-S. Somian, P. Konan, Y. M’baya et S. Oukpedjio explorent l’invisible. Une quête universelle sur l’âme et la condition humaine, où le geste de l’artiste transcende le réel pour révéler l’essence même du vivant

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Galerie Louie 1092 route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12

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English :

L’événement Exposition art contemporain le souffle de la matière Strenquels a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne