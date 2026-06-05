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Exposition art contemporain le souffle de la matière Galerie Louie Strenquels

Exposition art contemporain le souffle de la matière Galerie Louie Strenquels

Exposition art contemporain le souffle de la matière Galerie Louie Strenquels jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Galerie Louie

Adresse : 1092 route de la Roquette

Ville : 46110 Strenquels

Département : Lot

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Strenquels

Exposition art contemporain le souffle de la matière

Galerie Louie 1092 route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-23

J-S

J-S. Somian, P. Konan, Y. M’baya et S. Oukpedjio explorent l’invisible. Une quête universelle sur l’âme et la condition humaine, où le geste de l’artiste transcende le réel pour révéler l’essence même du vivant

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Galerie Louie 1092 route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12 

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English :

L’événement Exposition art contemporain le souffle de la matière Strenquels a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne

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