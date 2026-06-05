Concert Shamade Swing Trio, jazz manouche Galerie Louis Strenquels

Strenquels

Concert Shamade Swing Trio, jazz manouche

Galerie Louis 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

C’est un violon, une guitare et une contrebasse qui swinguent au gré des compositions, mélangeant arrangements subtils et improvisations passionnées

C’est un violon, une guitare et une contrebasse qui swinguent au gré des compositions, mélangeant arrangements subtils et improvisations passionnées. Trois musiciens aux multiples influences vous transporteront dans un univers musical riche en couleurs et émotions

Buvette sur place

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Galerie Louis 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12

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English :

A violin, guitar and double bass swing to the beat of the compositions, mixing subtle arrangements and passionate improvisations

L’événement Concert Shamade Swing Trio, jazz manouche Strenquels a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne