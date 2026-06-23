Ciné-bistro gourmand Rue Principale Saint-Maurin
lundi 20 juillet 2026 · Rue Principale · Saint-Maurin
Informations pratiques
Saint-Maurin
Ciné-bistro gourmand
Rue Principale Cour du Château Abbatial Saint-Maurin Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-20 23:30:00
Date(s) :
2026-07-20
– à partir de 19h restauration sous barnum sur réservation
21h moment bistrot
22h Cinéma en plein air: Le rêve américain
– à partir de 19h restauration sous barnum sur réservation
– 21h moment bistrot
– 22h Cinéma en plein air: Le rêve américain .
Rue Principale Cour du Château Abbatial Saint-Maurin 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 80 81 76 foyerrural47.stmaurin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-bistro gourmand
– Starting at 7 p.m., dining under the big top (reservations required)
9 p.m., bistro time
10 p.m., outdoor movie: *The American Dream*
L’événement Ciné-bistro gourmand Saint-Maurin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Destination Agen
À voir aussi à Saint-Maurin (Lot-et-Garonne)
- Concert de violon et d’orgue Saint-Maurin 12 juillet 2026
- Les 50 ans du Foyer rural de Saint-Maurin Place du Château abbatial Saint-Maurin 8 août 2026
- Concert Jazz par Ode Trio Saint-Maurin 20 août 2026