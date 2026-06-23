UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Maurin

Ciné-bistro gourmand Rue Principale Saint-Maurin

lundi 20 juillet 2026 · Rue Principale · Saint-Maurin

Ciné-bistro gourmand Rue Principale Saint-Maurin

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Principale
Adresse
Cour du Château Abbatial
Ville
47270 Saint-Maurin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Maurin

Ciné-bistro gourmand

Rue Principale Cour du Château Abbatial Saint-Maurin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-20 23:30:00

Date(s) :
2026-07-20

– à partir de 19h restauration sous barnum sur réservation
21h moment bistrot
22h Cinéma en plein air: Le rêve américain
– à partir de 19h restauration sous barnum sur réservation
– 21h moment bistrot
– 22h Cinéma en plein air: Le rêve américain   .

Rue Principale Cour du Château Abbatial Saint-Maurin 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 80 81 76  foyerrural47.stmaurin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-bistro gourmand

– Starting at 7 p.m., dining under the big top (reservations required)
9 p.m., bistro time
10 p.m., outdoor movie: *The American Dream*

L’événement Ciné-bistro gourmand Saint-Maurin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Destination Agen

À voir aussi à Saint-Maurin (Lot-et-Garonne)