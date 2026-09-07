AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Ciné-cabane : la musique, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Ciné-cabane : la musique Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime
Gratuit. Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
À travers des courts métrages, les enfants découvrent le cinéma à la médiathèque. Au programme : des histoires autour de la musique. Livres Enfance
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