Ciné-cabane : la musique, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Ciné-cabane : la musique Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime

Gratuit. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]

À travers des courts métrages, les enfants découvrent le cinéma à la médiathèque. Au programme : des histoires autour de la musique. Livres Enfance