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JeuDiscute, Médiathèque Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque Georges-Déziré · Saint-Étienne-du-Rouvray

JeuDiscute, Médiathèque Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Georges-Déziré
Adresse
271 route de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Public adulte. Gratuit.

JeuDiscute Jeudi 10 septembre, 18h00 Médiathèque Georges-Déziré Seine-Maritime

Public adulte. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Médiathèque Georges-Déziré 271 route de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Un moment convivial pour partager coups de cœur et envies de découverte. Musique Films

Jean-Pierre Sageot

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