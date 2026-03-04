Ciné-club ados : La Chance sourit à Mme Nikuko, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-club ados : La Chance sourit à Mme Nikuko Samedi 14 mars, 14h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Le film : La chance sourit à Madame Nikuko, de Ayumu Watanabe

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre – un véritable outrage à la culture patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheur idyllique et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ciné-club ados spéciale Droits des femmes : un film choisi la séance précédente, une animation et un goûter pour les 13-18 ans. ciné cinéma

