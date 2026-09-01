Ciné-Club Corée : Glasses (2025), Coming of Age (2018), First Summer (2025) et Hole (2023) Centre Culturel Coréen Paris

Informations pratiques

Organisée en collaboration avec la KAFA, l’une des principales écoles de cinéma de Corée, cette programmation met à l’honneur une nouvelle génération de cinéastes à travers une diversité de genres, du thriller au drame en passant par l’animation.

Glasses (2025) | Animation | Yumi Joung | 16 min | VOSTFR

Après avoir accidentellement cassé les verres de ses lunettes, Yujin se rend chez un opticien pour les faire remplacer. En regardant à travers les lentilles de l’appareil d’examen de vue, elle aperçoit une petite maison isolée au milieu d’un champ et s’y aventure. Dans trois espaces distincts de cette maison, elle entame un cheminement intérieur qui la conduit à affronter ses émotions refoulées et ses blessures, jusqu’à trouver une nouvelle manière de voir.

Sélection officielle à la Semaine de la Critique du 78ᵉ Festival de Cannes – Compétition Court Métrage (2025)

Coming of Age (2018) | Drame | Jungmin Oh | 27 min | VOSTFR

Baek Seol, étudiante de vingt-neuf ans, vient d’échouer à décrocher un CDI et hésite à poursuivre un master. C’est alors que sa mère, Hae-suk, fait irruption dans sa vie et lui annonce son départ pour un tour du monde en solitaire, déterminée à reprendre sa vie en main.

Prix du meilleur court métrage au 18ᵉ Festival du Film Coréen à Paris (2018)

First Summer (2025) | Drame | Gayoung Heo | 30 min | VOSTFR

Hak-su, partenaire de danse et compagnon de longue date de Young-soon, cesse brusquement de donner signe de vie. Alors qu’elle continue de l’attendre, le fils de Hak-su lui annonce sa mort. La cérémonie du 49ᵉ jour (rituel bouddhiste marquant les 49 jours après le décès) doit avoir lieu le lendemain. Or, cette cérémonie coïncide avec le mariage de sa petite-fille. Confrontée à cette perte, Young-soon est amenée à porter un nouveau regard sur son existence.

Premier Prix de La Cinef au 78ᵉ Festival de Cannes (2025)

Hole (2023) | Drame | Hyein Hwang | 24 min | VOSTFR

Envoyée dans un immeuble délabré dans le cadre d’une enquête liée à la protection de l’enfance, l’assistante sociale Jeong-mi y rencontre un frère et une sœur, Jun-seo et Jun-hee. Les enfants affirment que leurs parents vont bientôt rentrer, puis l’invitent dans une chambre où ils désignent le sol. Sous le linoléum jaune se cache une étrange et vaste ouverture. Ils lui demandent alors d’y descendre.

Deuxième Prix de La Cinef au 76ᵉ Festival de Cannes (2023)

À l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, le Ciné Club Corée propose une édition spéciale consacrée à une sélection de films et de courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes issus de la Korean Academy of Film Arts (KAFA).

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 20h40

gratuit

Réservation sur le site internet du Centre Culturel Coréen.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T23:40:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T20:40:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.coree-culture.org/ https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://x.com/KoreaCenterFR



Afficher la carte du lieu Centre Culturel Coréen et trouvez le meilleur itinéraire

