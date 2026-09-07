Ciné-Club Corée : Les Amants de Pyongyang (2025), Centre Culturel Coréen, Paris

Informations pratiques

Ciné-Club Corée : Les Amants de Pyongyang (2025) Jeudi 24 septembre, 19h00 Centre Culturel Coréen Paris

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Organisée en collaboration avec la KAFA, l’une des principales écoles de cinéma de Corée, cette programmation met à l’honneur une nouvelle génération de cinéastes à travers une diversité de genres, du thriller au drame en passant par l’animation.

Les Amants de Pyongyang (2025) | Animation, Drame | Bo-Sol Kim | 74 min | VOSTFR

Isak Borg est premier secrétaire à l’ambassade de Suède à Pyongyang, où il est placé sous une surveillance constante. Il entretient en secret une relation avec Bok-joo, agent de la circulation. Conscients que leur temps est compté, ils savourent chacun de leurs rendez-vous clandestins. Après la visite d’un homme suspect dans leur cachette, Bok-joo disparaît brusquement. Isak se lance alors à sa recherche, tout en se méfiant de son interprète, Lee Myeong-jun.

Prix du jury Contrechamp au 49ᵉ Festival international du film d’animation d’Annecy (2025)

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.coree-culture.org/cine-club-coree »}]

À l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, le Ciné Club Corée propose des films réalisés par des cinéastes issus de la Korean Academy of Film Arts. cinéma corée

Korean Academy of Film Arts