UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Ciné-Club Corée : Les Amants de Pyongyang (2025) Centre Culturel Coréen Paris

jeudi 24 septembre 2026 · Centre Culturel Coréen · Paris

Ciné-Club Corée : Les Amants de Pyongyang (2025) Centre Culturel Coréen Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Coréen
Adresse
20 rue la Boétie
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Réservation sur le site internet du Centre Culturel Coréen.</p>

Organisée en collaboration avec la KAFA, l’une des principales écoles de cinéma de Corée, cette programmation met à l’honneur une nouvelle génération de cinéastes à travers une diversité de genres, du thriller au drame en passant par l’animation.

  • Les Amants de Pyongyang (2025) | Animation, Drame | Bo-Sol Kim | 74 min | VOSTFR

Isak Borg est premier secrétaire à l’ambassade de Suède à Pyongyang, où il est placé sous une surveillance constante. Il entretient en secret une relation avec Bok-joo, agent de la circulation. Conscients que leur temps est compté, ils savourent chacun de leurs rendez-vous clandestins. Après la visite d’un homme suspect dans leur cachette, Bok-joo disparaît brusquement. Isak se lance alors à sa recherche, tout en se méfiant de son interprète, Lee Myeong-jun.

Prix du jury Contrechamp au 49ᵉ Festival international du film d’animation d’Annecy (2025)

À l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, le Ciné Club Corée propose une édition spéciale consacrée à une sélection de films et de courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes issus de la Korean Academy of Film Arts (KAFA).
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit

Réservation sur le site internet du Centre Culturel Coréen.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:15:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie  75008 Paris
Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)
Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)
Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.coree-culture.org/ info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://x.com/KoreaCenterFR


Afficher la carte du lieu Centre Culturel Coréen et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)