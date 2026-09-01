Ciné-Club Corée : Les Amants de Pyongyang (2025) Centre Culturel Coréen Paris

Informations pratiques

Organisée en collaboration avec la KAFA, l’une des principales écoles de cinéma de Corée, cette programmation met à l’honneur une nouvelle génération de cinéastes à travers une diversité de genres, du thriller au drame en passant par l’animation.

Les Amants de Pyongyang (2025) | Animation, Drame | Bo-Sol Kim | 74 min | VOSTFR

Isak Borg est premier secrétaire à l’ambassade de Suède à Pyongyang, où il est placé sous une surveillance constante. Il entretient en secret une relation avec Bok-joo, agent de la circulation. Conscients que leur temps est compté, ils savourent chacun de leurs rendez-vous clandestins. Après la visite d’un homme suspect dans leur cachette, Bok-joo disparaît brusquement. Isak se lance alors à sa recherche, tout en se méfiant de son interprète, Lee Myeong-jun.

Prix du jury Contrechamp au 49ᵉ Festival international du film d’animation d’Annecy (2025)

À l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, le Ciné Club Corée propose une édition spéciale consacrée à une sélection de films et de courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes issus de la Korean Academy of Film Arts (KAFA).

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit

Réservation sur le site internet du Centre Culturel Coréen.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:15:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.coree-culture.org/ info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://x.com/KoreaCenterFR



Afficher la carte du lieu Centre Culturel Coréen et trouvez le meilleur itinéraire

