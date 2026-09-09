Ciné-club de novembre, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux
dimanche 22 novembre 2026 · La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Ciné-club de novembre Dimanche 22 novembre, 15h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde
1€ l’adhésion / Prix libre pour les membres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00
Rendez-vous mensuel devenu incontournable pour les cinéphiles du quartier Grand Parc et d’ailleurs, le Ciné-Club vous propose une séance cinéma : film documentaire, d’animation, d’essai ou culte… à voir ou revoir. Toujours en écho avec les cultures et l’actualité du monde, cette projection dominicale est aussi l’occasion de partager un moment convivial autour d’un bon film. À l’issue de chaque séance, une discussion s’instaure librement et sans complexe.
La programmation sera annoncée sur les réseaux sociaux de La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc.
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/
Film prochainement annoncé cinéma
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