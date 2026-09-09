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Ciné-club de septembre : L’argent de la vieille de Luigi Comencini, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

dimanche 27 septembre 2026 · La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc · Bordeaux

Ciné-club de septembre : L’argent de la vieille de Luigi Comencini, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc
Adresse
39 cours de luze
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Tarif : adhésion (1€ ponctuelle / 5€ annuelle) / participation libre

Ciné-club de septembre : L’argent de la vieille de Luigi Comencini Dimanche 27 septembre, 15h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Tarif : adhésion (1€ ponctuelle / 5€ annuelle) / participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Premier rendez-vous mensuel pour les cinéphiles cette saison, l’association Ô Grand Parc SDF vous propose de (re)voir l’Argent de la vieille de Luigi Comencini.
Une américaine très riche est passionnée par les jeux de cartes. Son jeu préféré est le « scopone scientifico » auquel elle joue quand elle est en Italie. Là-bas, sa demeure surplombe un bidonville de Rome et madame se plaît à défier les pauvres gens au cours de parties où elle est sûre de remporter la mise…
Rendez-vous mensuel devenu incontournable pour les cinéphiles du quartier Grand Parc et d’ailleurs, le Ciné-Club vous propose une séance cinéma : film documentaire, d’animation, d’essai ou culte… à voir ou revoir. Toujours en écho avec les cultures et l’actualité du monde, cette projection dominicale est aussi l’occasion de partager un moment convivial autour d’un bon film. À l’issue de chaque séance, une discussion s’instaure librement et sans complexe.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/
Re-découvrez « L’argent de la vieille » de Luigi Comencini cinéma

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