Ciné-club de septembre : L’argent de la vieille de Luigi Comencini, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Ciné-club de septembre : L’argent de la vieille de Luigi Comencini Dimanche 27 septembre, 15h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Tarif : adhésion (1€ ponctuelle / 5€ annuelle) / participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Premier rendez-vous mensuel pour les cinéphiles cette saison, l’association Ô Grand Parc SDF vous propose de (re)voir l’Argent de la vieille de Luigi Comencini.

Une américaine très riche est passionnée par les jeux de cartes. Son jeu préféré est le « scopone scientifico » auquel elle joue quand elle est en Italie. Là-bas, sa demeure surplombe un bidonville de Rome et madame se plaît à défier les pauvres gens au cours de parties où elle est sûre de remporter la mise…

Rendez-vous mensuel devenu incontournable pour les cinéphiles du quartier Grand Parc et d’ailleurs, le Ciné-Club vous propose une séance cinéma : film documentaire, d’animation, d’essai ou culte… à voir ou revoir. Toujours en écho avec les cultures et l’actualité du monde, cette projection dominicale est aussi l’occasion de partager un moment convivial autour d’un bon film. À l’issue de chaque séance, une discussion s’instaure librement et sans complexe.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/

Re-découvrez « L’argent de la vieille » de Luigi Comencini cinéma