Ciné-club du cinéma des cinéastes J’AI PERDU MON CORPS Cinéma des Cinéastes Paris
lundi 21 septembre 2026 · Cinéma des Cinéastes · Paris
Informations pratiques
Pour ce ciné-club de rentrée, nous vous proposons la 1ère Nuit de l’animation.
Réalisateur et scénariste français, Jérémy Clapin s’est imposé par un univers singulier, à la croisée de l’animation, du fantastique et du récit intime.
J’AI PERDU MON CORPS (2019) est un film sur ce qui nous relie à nous-mêmes, aux autres et à ce que nous avons perdu. À travers le voyage étrange et obstiné d’une main à la recherche de son corps, Jérémy Clapin compose un récit d’amour, de mémoire et de reconstruction, où l’animation devient un territoire de liberté qui n’est pas réservé aux enfants.
Par son langage à part entière, le cinéma d’animation est capable de toucher tous les âges et de raconter, avec une liberté unique, les histoires les plus intimes.
Un film profondément singulier, à la fois poétique et bouleversant, où une simple main porte finalement toute une vie.
Jérémy Clapin avec son producteur Marc du Pontavice et leur équipe vous donnent rendez-vous lundi 21 septembre 20h pour échanger avec eux après la projection du film J’AI PERDU MON CORPS.
Comme à l’habitude, un verre offert vous est proposé en amont de la séance. Ce sera l’occasion aussi pour vous de tenter votre chance à notre tombola pour remporter des cadeaux !
Cette séance est en partenariat avec Animation society et Xilam Animation .
Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.
Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance avec une tombola !
Le lundi 21 septembre 2026
de à
payant
De 7 à 12 euros.
Cartes illimitées acceptées
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-22T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-21T00:00:00+02:00_2026-09-21T23:59:00+02:00
Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris
https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/473 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes
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