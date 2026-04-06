Ciné Club LA FAMILLE ASADA Rue Canta Bise Roussas

Roussas

Ciné Club LA FAMILLE ASADA

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : – – 8 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 22:07:00

Date(s) :

2026-05-05

Un jeune photographe réunit sa famille derrière son objectif et rend hommage à leurs rêves de jeunesse.

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Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

A young photographer reunites his family behind the lens and pays tribute to their youthful dreams.

L’événement Ciné Club LA FAMILLE ASADA Roussas a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes