Ciné Club LA FAMILLE ASADA Rue Canta Bise Roussas
Ciné Club LA FAMILLE ASADA Rue Canta Bise Roussas mardi 5 mai 2026.
Roussas
Ciné Club LA FAMILLE ASADA
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme
Tarif : – – 8 EUR
jusqu’à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 22:07:00
Date(s) :
2026-05-05
Un jeune photographe réunit sa famille derrière son objectif et rend hommage à leurs rêves de jeunesse.
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Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
A young photographer reunites his family behind the lens and pays tribute to their youthful dreams.
L’événement Ciné Club LA FAMILLE ASADA Roussas a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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