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Ciné Club LA FAMILLE ASADA Rue Canta Bise Roussas

Ciné Club LA FAMILLE ASADA Rue Canta Bise Roussas mardi 5 mai 2026.

Lieu : Rue Canta Bise

Adresse : Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas

Ville : 26230 Roussas

Département : Drôme

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 jusqu'à 14 ans

Roussas

Ciné Club LA FAMILLE ASADA

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : – – 8 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 22:07:00

Date(s) :
2026-05-05

Un jeune photographe réunit sa famille derrière son objectif et rend hommage à leurs rêves de jeunesse.
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Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

A young photographer reunites his family behind the lens and pays tribute to their youthful dreams.

L’événement Ciné Club LA FAMILLE ASADA Roussas a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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