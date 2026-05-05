Seule en scène de Morgane Berling Quand je serai grande Le village Roussas

Roussas

Seule en scène de Morgane Berling Quand je serai grande

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 8 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Un seule en scène , interprété à la première personne et dans lequel interviennent toute une galerie de personnages. Écrit à quatre mains et deux générations, ce spectacle permet à toute la famille de se retrouver autour de souvenirs ou de projections.

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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

A one-man show, performed in the first person, featuring a whole gallery of characters. Written by four hands and two generations, this show brings the whole family together around memories or projections.

L’événement Seule en scène de Morgane Berling Quand je serai grande Roussas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes