Seule en scène de Morgane Berling Quand je serai grande Le village Roussas
Seule en scène de Morgane Berling Quand je serai grande Le village Roussas mardi 12 mai 2026.
Roussas
Seule en scène de Morgane Berling Quand je serai grande
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 8 EUR
jusqu’à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Un seule en scène , interprété à la première personne et dans lequel interviennent toute une galerie de personnages. Écrit à quatre mains et deux générations, ce spectacle permet à toute la famille de se retrouver autour de souvenirs ou de projections.
.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A one-man show, performed in the first person, featuring a whole gallery of characters. Written by four hands and two generations, this show brings the whole family together around memories or projections.
L’événement Seule en scène de Morgane Berling Quand je serai grande Roussas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes