Soirée Brasero Live Domaine de Grangeneuve Roussas
Soirée Brasero Live Domaine de Grangeneuve Roussas vendredi 15 mai 2026.
Roussas
Soirée Brasero Live
Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Soirée LIVE pop musique, brasero et vin ! Ambiance chaleureuse tapas et 2 verres de vin pour l’Apéro live 20€/pers. Option Dîner Live +20€…
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Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr
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English :
LIVE evening pop music, brazier and wine! Warm atmosphere: tapas and 2 glasses of wine for the Apéro Live: 20?/pers. Live dinner option: +20?…
L’événement Soirée Brasero Live Roussas a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes