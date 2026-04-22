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Soirée Brasero Live Domaine de Grangeneuve Roussas

Soirée Brasero Live Domaine de Grangeneuve Roussas vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Domaine de Grangeneuve

Adresse : 1200 route des Esplanes

Ville : 26230 Roussas

Département : Drôme

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 40

Roussas

Soirée Brasero Live

Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Soirée LIVE pop musique, brasero et vin ! Ambiance chaleureuse tapas et 2 verres de vin pour l’Apéro live 20€/pers. Option Dîner Live +20€…
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Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22  oh.bour@orange.fr

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English :

LIVE evening pop music, brazier and wine! Warm atmosphere: tapas and 2 glasses of wine for the Apéro Live: 20?/pers. Live dinner option: +20?…

L’événement Soirée Brasero Live Roussas a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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