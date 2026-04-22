Soirée Brasero Live Domaine de Grangeneuve Roussas

Roussas

Soirée Brasero Live

Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Soirée LIVE pop musique, brasero et vin ! Ambiance chaleureuse tapas et 2 verres de vin pour l’Apéro live 20€/pers. Option Dîner Live +20€…

.

Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LIVE evening pop music, brazier and wine! Warm atmosphere: tapas and 2 glasses of wine for the Apéro Live: 20?/pers. Live dinner option: +20?…

L’événement Soirée Brasero Live Roussas a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes