Opening samedi 30 mai 12h Domaine de Grangeneuve Roussas

Roussas

Opening samedi 30 mai 12h

Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous le 30 mai 2026 dès 12h pour lancer la saison au Domaine de Grangeneuve DJ Jaffadem, Brasucade & Braséro Argentin, vins et jeux…

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Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

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English :

Join us on May 30, 2026 from 12pm to launch the season at Domaine de Grangeneuve: DJ Jaffadem, Brasucade & Braséro Argentin, wine and games…

L’événement Opening samedi 30 mai 12h Roussas a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes