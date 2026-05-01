Opening samedi 30 mai 12h Domaine de Grangeneuve Roussas
Opening samedi 30 mai 12h Domaine de Grangeneuve Roussas samedi 30 mai 2026.
Roussas
Opening samedi 30 mai 12h
Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous le 30 mai 2026 dès 12h pour lancer la saison au Domaine de Grangeneuve DJ Jaffadem, Brasucade & Braséro Argentin, vins et jeux…
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Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr
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English :
Join us on May 30, 2026 from 12pm to launch the season at Domaine de Grangeneuve: DJ Jaffadem, Brasucade & Braséro Argentin, wine and games…
L’événement Opening samedi 30 mai 12h Roussas a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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