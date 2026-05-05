CINE CLUB Tous les matins du monde film français d’Alain CORNEAU Rue Canta Bise Roussas
CINE CLUB Tous les matins du monde film français d’Alain CORNEAU Rue Canta Bise Roussas mardi 2 juin 2026.
Roussas
CINE CLUB Tous les matins du monde film français d’Alain CORNEAU
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme
Tarif : – – 4 EUR
jusqu’à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02 21:55:00
Date(s) :
2026-06-02
Fin XVIIe siècle, Marin Marais demande au compositeur de viole de gambe, Monsieur de Sainte Colombe, d’être son élève…
.
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the end of the 17th century, Marin Marais asked viola da gamba composer Monsieur de Sainte Colombe to become his pupil…
L’événement CINE CLUB Tous les matins du monde film français d’Alain CORNEAU Roussas a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Roussas (Drôme)
- Seule en scène de Morgane Berling Quand je serai grande Le village Roussas 12 mai 2026
- Soirée Brasero Live Domaine de Grangeneuve Roussas 15 mai 2026
- Ciné Club La plus précieuse des marchandises film d’animation franco-belge réalisé par Michel Hazanavicius Rue Canta Bise Roussas 19 mai 2026
- Crèche à la Chapelle St Joseph Sanctuaire Saint Joseph Roussas 24 novembre 2026