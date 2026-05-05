CINE CLUB Tous les matins du monde film français d’Alain CORNEAU Rue Canta Bise Roussas

Roussas

CINE CLUB Tous les matins du monde film français d’Alain CORNEAU

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : – – 4 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 21:55:00

Date(s) :

2026-06-02

Fin XVIIe siècle, Marin Marais demande au compositeur de viole de gambe, Monsieur de Sainte Colombe, d’être son élève…

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Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

At the end of the 17th century, Marin Marais asked viola da gamba composer Monsieur de Sainte Colombe to become his pupil…

L’événement CINE CLUB Tous les matins du monde film français d’Alain CORNEAU Roussas a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes