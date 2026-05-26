La Truffe tout simplement Domaine de Grangeneuve Roussas

Roussas

La Truffe tout simplement

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Accord mets et vins

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous le samedi 6 juin dès 12h pour profiter d’un déjeuner autour des truffes d’été !

Une cuisine élégante tout en fraîcheur, accompagné d’une déclinaison de millésimes de nos vins blancs.

Ouvert à tous réservation obligatoire

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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

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English :

Join us on Saturday June 6th from 12 noon for a summer truffle lunch!

Elegant, fresh cuisine, accompanied by a selection of our white wine vintages.

Open to all reservation essential

L’événement La Truffe tout simplement Roussas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes