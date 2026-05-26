La Truffe tout simplement Domaine de Grangeneuve Roussas
La Truffe tout simplement Domaine de Grangeneuve Roussas samedi 6 juin 2026.
Roussas
La Truffe tout simplement
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 40 – 40 – EUR
Accord mets et vins
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous le samedi 6 juin dès 12h pour profiter d’un déjeuner autour des truffes d’été !
Une cuisine élégante tout en fraîcheur, accompagné d’une déclinaison de millésimes de nos vins blancs.
Ouvert à tous réservation obligatoire
.
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr
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English :
Join us on Saturday June 6th from 12 noon for a summer truffle lunch!
Elegant, fresh cuisine, accompanied by a selection of our white wine vintages.
Open to all reservation essential
L’événement La Truffe tout simplement Roussas a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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