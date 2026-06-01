Ciné Club Laura (en V.O) Salle Eugène Leroy Le Bugue

Le Bugue

Ciné Club Laura (en V.O)

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:45:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

19h45. Laura (1944), d’Otto Preminger, est un film noir où un détective enquête sur le meurtre présumé d’une brillante publicitaire. 5€ à 7€

Nous vous emmenons cette fois dans le passé, à Hollywood, avec Laura un polar noir signé Otto Preminger, sorti en 1944, adapté du roman éponyme de Véra Caspary, publié en 1943. Le suivi d’une enquête complexe sur le présumé meurtre de Laura Hunt, une jeune et brillante publicitaire… Parmi les principaux acteurs, vous retrouverez Gene Tierney dans le rôle de Laura et Dana Andrews dans celui du détective.

Cette session sera l’occasion de l’inauguration de la 13ème saison de Noir Vézère, le salon du roman policier et de l’imaginaire organisé chaque été au Bugue par l’association Lire et écrire au Bugue (salon qui se tiendra les 17 et 18 juillet prochains)

La projection sera suivie comme d’habitude par une discussion autour d’un verre de l’amitié.

Possibilité de réservation par mail. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 08 90 47 association.cinerama24@gmail.com

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English : Ciné Club Laura (en V.O)

19h45. Otto Preminger?s Laura (1944) is a film noir in which a detective investigates the alleged murder of a brilliant advertising executive. 5? à 7?

L’événement Ciné Club Laura (en V.O) Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère