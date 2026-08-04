Ciné-club, Les contrebandiers de Moon Fleet Fritz Lang Cinéma el Mundo-20 000 docs Lannion
mercredi 5 août 2026 · Cinéma el Mundo-20 000 docs · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Ciné-club, Les contrebandiers de Moon Fleet Fritz Lang
Cinéma el Mundo-20 000 docs Cidrerie du Lianver Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Quand l’aventure devient une leçon de vie ! Dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, un jeune orphelin se retrouve entraîné dans un monde de contrebandiers, de secrets et de trésors cachés. Un grand classique de Fritz Lang, entre film d’aventures et récit initiatique .
Cinéma el Mundo-20 000 docs Cidrerie du Lianver Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53
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English :
L’événement Ciné-club, Les contrebandiers de Moon Fleet Fritz Lang Lannion a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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