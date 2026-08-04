Ciné-club, Les contrebandiers de Moon Fleet Fritz Lang Cinéma el Mundo-20 000 docs Lannion

Informations pratiques

Lannion

Ciné-club, Les contrebandiers de Moon Fleet Fritz Lang

Cinéma el Mundo-20 000 docs Cidrerie du Lianver Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Quand l’aventure devient une leçon de vie ! Dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, un jeune orphelin se retrouve entraîné dans un monde de contrebandiers, de secrets et de trésors cachés. Un grand classique de Fritz Lang, entre film d’aventures et récit initiatique .

Cinéma el Mundo-20 000 docs Cidrerie du Lianver Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53

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English :

L’événement Ciné-club, Les contrebandiers de Moon Fleet Fritz Lang Lannion a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose