Ciné-Club Les Mistons Dawn by law Place du Port Segré-en-Anjou Bleu

Ciné-Club Les Mistons Dawn by law

Place du Port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6.9 – 6.9 – 6.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Soirée Ciné-Club Les Mistons avec le film Dawn by law proposé au cinéma Le Maingué de Segré, le 1 Avril 2026.

Projection de Dawn by law de Jim Jarmusch.

Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, sont réunis dans une cellule de prison en Louisiane. Forcés de se supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un immigré italien rempli de l’entrain qui leur manque, qui leur propose de s’évader.

Intervention de Louis Mathieu à l’issue. .

English :

Ciné-Club Les Mistons evening with the film Dawn by law at Le Maingué cinema in Segré, on April 1, 2026.

