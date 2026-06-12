CINÉ CLUB CINÉ GET Revel
CINÉ CLUB CINÉ GET Revel dimanche 14 juin 2026.
Revel
CINÉ CLUB
CINÉ GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14 23:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Une soirée ciné par les Z’Allucinés
Ciné-club, soirée Musique en coulisses
Deux documentaires de Philippe Beziat
18 h Court métrage Nos Adieux au music hall de Laurent Pouvaret
suivi du documentaire Les Indes Galantes de Philippe Beziat (2020), 1h48min
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’oeuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes .
Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons: une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille?
19h30
Pause grignotage et rafraichissement
21 h
Court métrage L’homme orchestre de Georges Meliès
suivi du documentaire Nous, l’orchestre de Philippe Beziat (2026), 1h30
Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.
Tarifs une séance, tarif normal; 2 séances adhérents 9€, non adhérents 11€ .
CINÉ GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie leszallucines@yahoo.fr
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English :
A movie night by Les Z’Allucinés
L’événement CINÉ CLUB Revel a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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