Ciné Concert : « Auto-stop » du groupe Outcha, Théâtre des tilleuls, Chevaigné
samedi 17 octobre 2026 · Théâtre des tilleuls · Chevaigné
Informations pratiques
Ciné Concert : « Auto-stop » du groupe Outcha Samedi 17 octobre, 20h30 Théâtre des tilleuls Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:30:00+02:00
Composé de deux musiciens chanteurs accompagnés d’une bande son.
Le style est pop-rock-psyché avec des textes en français.
Le ciné-concert : « Auto-stop » vous plonge dans un récit original.
C’est l’histoire d’un envol vers des contrées inconnues où les rencontres façonnent la vie et forgent le caractère.
« Auto-stop » est un véritable road-movie.
Salle des Tilleuls à 20h30.
Entrée et participation libre.
Théâtre des tilleuls rue de la priouté, Chevaigné 35 Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez découvrir l’univers original du groupe Outcha. concert cinéma
Outcha
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