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Ciné Concert : « Auto-stop » du groupe Outcha, Théâtre des tilleuls, Chevaigné

samedi 17 octobre 2026 · Théâtre des tilleuls · Chevaigné

Ciné Concert : « Auto-stop » du groupe Outcha, Théâtre des tilleuls, Chevaigné

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Théâtre des tilleuls
Adresse
rue de la priouté, Chevaigné 35
Ville
35250 Chevaigné
Département
Ille-et-Vilaine

Ciné Concert : « Auto-stop » du groupe Outcha Samedi 17 octobre, 20h30 Théâtre des tilleuls Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:30:00+02:00

Composé de deux musiciens chanteurs accompagnés d’une bande son.
Le style est pop-rock-psyché avec des textes en français.
Le ciné-concert : « Auto-stop » vous plonge dans un récit original.
C’est l’histoire d’un envol vers des contrées inconnues où les rencontres façonnent la vie et forgent le caractère.
« Auto-stop » est un véritable road-movie.

Salle des Tilleuls à 20h30.
Entrée et participation libre.

Théâtre des tilleuls rue de la priouté, Chevaigné 35 Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez découvrir l’univers original du groupe Outcha. concert cinéma

Outcha

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