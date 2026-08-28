Ciné concert Chut, Oscar ! Spécial jeune public dès 6 ans Cité de la Musique Romans-sur-Isère
mardi 10 novembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Ciné concert Chut, Oscar ! Spécial jeune public dès 6 ans
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
tarif privilégié avec la Carte Cordo (10€/an)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 19:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Venez-vous asseoir à côté de Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux États-Unis. Mamajazz, qui n’aime pas être interrompue par son perroquet Oscar, trop bavard, navigue au gré de ses souvenirs d’enfance !
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Ciné concert Chut, Oscar ! Spécial jeune public dès 6 ans
Come sit right here next to Mamajazz! She’ll tell you all about her life, which is so closely tied to the wild world of jazz in the United States. Mamajazz, who doesn’t like being interrupted by her overly chatty parrot Oscar, drifts along with her childhood memories!
L’événement Ciné concert Chut, Oscar ! Spécial jeune public dès 6 ans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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