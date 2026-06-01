Ciné-concert Gissey-sur-Ouche
Ciné-concert Gissey-sur-Ouche dimanche 14 juin 2026.
Gissey-sur-Ouche
Ciné-concert
Rue de la Garenne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Ciné-concert A la découverte de Buster Keaton .
La projection aura lieu à la salle des fêtes de Gissey-sur-Ouche, accompagnée par les musiciens de Scènes Occupations dirigés par Philippe Poisse.
A partir de 6 ans, durée 1h, prix libre.
Plus d’informations sur les films à découvrir https://www.scenesoccupations.com/a-la-rencontre-de-buster-keaton/ .
Rue de la Garenne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com
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English : Ciné-concert
L’événement Ciné-concert Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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