Gissey-sur-Ouche

Ciné-concert

Rue de la Garenne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Ciné-concert A la découverte de Buster Keaton .

La projection aura lieu à la salle des fêtes de Gissey-sur-Ouche, accompagnée par les musiciens de Scènes Occupations dirigés par Philippe Poisse.

A partir de 6 ans, durée 1h, prix libre.

Plus d’informations sur les films à découvrir https://www.scenesoccupations.com/a-la-rencontre-de-buster-keaton/ .

Rue de la Garenne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

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English : Ciné-concert

L’événement Ciné-concert Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)