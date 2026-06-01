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Ciné-concert Gissey-sur-Ouche

Ciné-concert Gissey-sur-Ouche dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Rue de la Garenne

Ville : 21410 Gissey-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Gissey-sur-Ouche

Ciné-concert

Rue de la Garenne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Ciné-concert A la découverte de Buster Keaton .
La projection aura lieu à la salle des fêtes de Gissey-sur-Ouche, accompagnée par les musiciens de Scènes Occupations dirigés par Philippe Poisse.
A partir de 6 ans, durée 1h, prix libre.
Plus d’informations sur les films à découvrir https://www.scenesoccupations.com/a-la-rencontre-de-buster-keaton/   .

Rue de la Garenne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   lalampisterie.gissey@gmail.com

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English : Ciné-concert

L’événement Ciné-concert Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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