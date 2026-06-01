Ciné-concert « LA LA LAND », Cinéma Bonne Garde, Nantes

Ciné-concert « LA LA LAND » Dimanche 14 juin, 14h30 Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

Super Billet (cinéma + concert) : 8 € (6 € pour les Cartes Blanches) / Cinéma seul : 4,50 € / Concert seul : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:30:00+02:00

Pour fêter l’été et la fin de saison 2025-2026, venez découvrir ou revoir la comédie musicale aux 6 oscars « La La Land » de Damien Chazelle, avec Emma Stone et Ryan Gosling.

Synopsis : A Los Angeles, Mia, une actrice en devenir, sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs et restaurants où personne ne l’écoute. Tous deux sont bien loin de vivre le rêve auquel ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations et aux déceptions d’Hollywood ?

Durée du film : 02h08 – VF

Après la séance, venez danser ou tout simplement profiter d’un moment convivial autour des reprises pop, rock et disco du groupe de musique UPEgs.

Les boissons/rafraîchissements sont compris dans le prix du super billet (cinéma + concert : 8 €), des en-cas seront proposés à prix libres.

Billeterie disponible en ligne ou à partir de 13h45. Possibilité de n’assister qu’au film ou qu’au concert.

Let’s DANCE !

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « email », « value »: « cineseniorsbg@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalebonnegarde.com/ »}] Salle de cinéma de environ 300 places

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

Projection de la comédie musicale « La La Land », suivie d’un bal-concert avec des reprises pop, rock et disco ciné-concert comédie musicale

Affiche et synopsis du film