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CINÉ-CONCERT : L’épopée sauvage « Grass » Manoir de Laroque Delprat Autoire
dimanche 16 août 2026 · Manoir de Laroque Delprat · Autoire
Informations pratiques
CINÉ-CONCERT : L’épopée sauvage « Grass » Manoir de Laroque Delprat Autoire Dimanche 16 août, 19h00
Rencontres du Manoir de Laroque Delprat, 46400 Autoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-16T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-16T20:15:00.000+02:00
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Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire
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