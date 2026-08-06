AGENDA · Autoire
Rencontre littéraire avec Jesús Sepúlveda Manoir de Laroque Delprat Autoire
vendredi 21 août 2026 · Manoir de Laroque Delprat · Autoire
Informations pratiques
Rencontre littéraire avec Jesús Sepúlveda Manoir de Laroque Delprat Autoire Vendredi 21 août, 19h00
Rencontres du Manoir de Laroque Delprat
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T20:30:00.000+02:00
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Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire
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