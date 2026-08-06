Informations pratiques

Rencontre littéraire avec Jesús Sepúlveda Manoir de Laroque Delprat Autoire Vendredi 21 août, 19h00

Rencontres du Manoir de Laroque Delprat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-21T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-21T20:30:00.000+02:00

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Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire



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