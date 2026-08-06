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Rencontre littéraire avec Jesús Sepúlveda Manoir de Laroque Delprat Autoire

vendredi 21 août 2026 · Manoir de Laroque Delprat · Autoire

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Manoir de Laroque Delprat
Adresse
7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE
Ville
Autoire

Rencontre littéraire avec Jesús Sepúlveda Manoir de Laroque Delprat Autoire Vendredi 21 août, 19h00

Rencontres du Manoir de Laroque Delprat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T20:30:00.000+02:00

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Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire


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