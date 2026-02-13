Ciné-Concert Les Légendaires, Les Lumières, Nanterre
Ciné-Concert Les Légendaires Jeudi 5 mars, 14h00 Les Lumières Hauts-de-Seine
Début : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00
CINÉ-CONCERT DE CECILE CORBEL
Les Lumières 49, rue Maurice-Thorez, Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile-de-France
