Mai à Vélo 2026, ASCEE 92, Nanterre
Mai à Vélo 2026, ASCEE 92, Nanterre vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCEE 92 Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ASCEE 92 167 Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209673
À voir aussi à Nanterre (Hauts-de-Seine)
- Job Dating ALTERNANCE, Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France Hauts-de-Seine (CMA IDF- 92), Nanterre 16 avril 2026
- Le Loup-Garou de Londres, Les Lumières, Nanterre 17 avril 2026
- Découverte de l’apiculture à Nanterre, Vive les Groues, 290 Rue de la Garenne, 92000 Nanterre, France, Nanterre 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, DRIEAT/UD92, Nanterre 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, ADP, Nanterre 1 mai 2026